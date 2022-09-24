Атаки на Одесу та вигнання іранського посла з України: новини за 23 вересня
Вчора, 23 вересня 2022 року, росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, внаслідок чого є загиблий та постраждалий. А також Україна вигнала іранського посла через поставки дронів Росії.
РБК-Україна зібрало головні новини за 23 вересня.
Війна Росії проти України: останні новини
- ЗСУ прорвали російську оборону на шляху до Лиману.
- ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів.
- Повітряні сили за добу знищили сім БПЛА, включаючи іранські Shahed.
- Окупанти почали продавати свою техніку. До Миколаєва прибув перший "Тигр", - Кім.
- В окупованому Мелітополі підірвали квартиру з сім'єю колаборантів, - ЗМІ.
- Окупанти випустили по Сумщині майже сотню снарядів: у поліції показали наслідки.
- Ще сім бойовиків "ДНР" проведуть 15 років за ґратами за участь у війні проти України.
- Окупанти виманюють особисті дані жителів Херсонської та Запорізької областей.
- Повітряні сили збили ще один зразок іранського безпілотника.
Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе
У п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула одна людина, ще одна постраждала.
Одесу та регіон атакували безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Частину з них ЗСУ вдалося збити.
Україна вигнала іранського посла через поставки дронів Росії
Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через поставки дронів Росії.
"На виконання доручення президента, МЗС України вживає заходів реагування у відповідь на постачання Іраном зброї Росії для ведення війни на українській території", - йдеться в повідомленні.
Німеччина передала Україні ще 6 "зеніток" Gepard і снаряди
Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них. Таким чином, кількість отриманих "зеніток" для ЗСУ наблизилася до 30.
Також в Україну було передано близько 6 000 патронів та 3 000 снарядів "натовського" калібру 155мм (1000 сигнальних та 2000 димових).
Лукашенко відповів, чи збирається оголошувати мобілізацію в Білорусі
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країні. Він заявив, що цього не буде.
"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - заявив Лукашенко.
ЗСУ звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту
Українські військові у Донецькій області звільнили село Яцьківка. Також повернули контроль над позиціями біля Бахмуту.
"В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка", - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.
Поліція назвала нову кількість тіл, які ексгумували в Ізюмі
В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.
"Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті", - розповів начальник Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв.
Зеленський озвучив щоденні втрати ЗСУ на фронті
Щодня, у війні проти російської агресії, Україна втрачає близько 50 воїнів. З початку повномасштабного вторгнення Росії, українських героїв загинуло в п'ять разів менше ніж окупантів.
"У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло в п'ять разів менше українських воїнів, ніж російських", - заявив президент України Володимир Зеленський.
Призначено нового посла України в Німеччині
Київ призначив нового посла України в Німеччині. Ним став Олексій Макеєв.
"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - зазначається в указі.
СБУ встановила понад 4000 причетних до проведення "референдумів"
Правоохоронці встановили понад 4000 осіб, яких Росія планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях України.
За інформацією правоохоронців, вдалося ідентифікувати понад 4000 зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Прогноз погоди на сьогодні
У суботу, 24 вересня, частина України заллє дощами. При цьому вночі прогнозуються заморозки.
За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.
Вночі у більшості центральних областей, удень на Лівобережжі та в Криму очікується невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів.
Вітер північно-західний (у східній частині південно-західний), 3-8 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +2 +7 градусів, а на узбережжі морів до +10. При цьому в західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градуси.
Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів, а на півдні та південному сході країни до +17. На високогір'ї Карпат температура становитиме +2 +7 градусів.
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