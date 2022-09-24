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Атаки на Одесу та вигнання іранського посла з України: новини за 23 вересня

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Україна, Субота 24 вересня 2022 08:15
Атаки на Одесу та вигнання іранського посла з України: новини за 23 вересня Колаж РБК-Україна
Автор: Дмитро Браславський

Вчора, 23 вересня 2022 року, росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, внаслідок чого є загиблий та постраждалий. А також Україна вигнала іранського посла через поставки дронів Росії.

РБК-Україна зібрало головні новини за 23 вересня.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе

У п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула одна людина, ще одна постраждала.

Одесу та регіон атакували безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Частину з них ЗСУ вдалося збити.

Україна вигнала іранського посла через поставки дронів Росії

Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через поставки дронів Росії.

"На виконання доручення президента, МЗС України вживає заходів реагування у відповідь на постачання Іраном зброї Росії для ведення війни на українській території", - йдеться в повідомленні.

Німеччина передала Україні ще 6 "зеніток" Gepard і снаряди

Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них. Таким чином, кількість отриманих "зеніток" для ЗСУ наблизилася до 30.

Також в Україну було передано близько 6 000 патронів та 3 000 снарядів "натовського" калібру 155мм (1000 сигнальних та 2000 димових).

Лукашенко відповів, чи збирається оголошувати мобілізацію в Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країні. Він заявив, що цього не буде.

"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - заявив Лукашенко.

ЗСУ звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту

Українські військові у Донецькій області звільнили село Яцьківка. Також повернули контроль над позиціями біля Бахмуту.

"В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка", - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Поліція назвала нову кількість тіл, які ексгумували в Ізюмі

В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.

"Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті", - розповів начальник Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв.

Зеленський озвучив щоденні втрати ЗСУ на фронті

Щодня, у війні проти російської агресії, Україна втрачає близько 50 воїнів. З початку повномасштабного вторгнення Росії, українських героїв загинуло в п'ять разів менше ніж окупантів.

"У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло в п'ять разів менше українських воїнів, ніж російських", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Призначено нового посла України в Німеччині

Київ призначив нового посла України в Німеччині. Ним став Олексій Макеєв.

"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - зазначається в указі.

СБУ встановила понад 4000 причетних до проведення "референдумів"

Правоохоронці встановили понад 4000 осіб, яких Росія планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях України.

За інформацією правоохоронців, вдалося ідентифікувати понад 4000 зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 24 вересня, частина України заллє дощами. При цьому вночі прогнозуються заморозки.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

Вночі у більшості центральних областей, удень на Лівобережжі та в Криму очікується невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний (у східній частині південно-західний), 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2 +7 градусів, а на узбережжі морів до +10. При цьому в західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градуси.

Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів, а на півдні та південному сході країни до +17. На високогір'ї Карпат температура становитиме +2 +7 градусів.

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