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Зеленський призначив нового посла України в Німеччині

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П'ятниця 23 вересня 2022 18:04
Зеленський призначив нового посла України в Німеччині Фото: Олексій Макеєв (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Сергій Пишкін

Київ призначив нового посла України в Німеччині. Ним став Олексій Макеєв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - зазначається в указі.

Що відомо про Олексія Макеєва:

  • отримав диплом інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Шевченка;
  • починаючи з 1996 року почав працювати у дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України;
  • працював в дипломатичних представництвах у Швейцарській Конфедерації та у Німеччині;
  • вже у 2014 році Макеєва було призначено політичним директором Департаменту політики і комунікацій;
  • в травні 2020 року голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив Макеєва на посаду спеціального представника МЗС з питань санкційної політики.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 липня Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника.

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