Зеленський призначив нового посла України в Німеччині

Київ призначив нового посла України в Німеччині. Ним став Олексій Макеєв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - зазначається в указі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 липня Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника.

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