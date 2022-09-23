Повітряні сили збили ще один зразок іранського безпілотника (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного БПЛА припадає на 2017 рік.

"Вперше в Україні зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ збито багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ збили шість дронів-камікадзе та російський штурмовик Су-25.

Раніше, росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Також повідомлялось, що Іран передав Росії першу партію дронів для використання в Україні.

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