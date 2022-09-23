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Повітряні сили збили ще один зразок іранського безпілотника (відео)

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 20:42
Повітряні сили збили ще один зразок іранського безпілотника (відео) Фото: Повітряні сили збили ще один зразок іранського безпілотника (фото кадр відео)
Автор: Дмитро Браславський

Вперше в Україні українські військові змогли збити іранський ударний дрон "Mohajer-6".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вперше в Україні зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ збито багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - йдеться в повідомленні.

Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного БПЛА припадає на 2017 рік.

"Mohajer-6" має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість - 200 км/год, тривалість польоту
12 годин. Максимальну висоту польоту 5400 метрів.

Нагадаємо, що ЗСУ збили шість дронів-камікадзе та російський штурмовик Су-25.

Раніше, росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Також повідомлялось, що Іран передав Росії першу партію дронів для використання в Україні.

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