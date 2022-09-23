Німеччина передала Україні ще 6 "зеніток" Gepard і снаряди: що ще на черзі (список)
Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них. Таким чином, кількість отриманих "зеніток" для ЗСУ наблизилася до 30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони Німеччини.
Також в Україну було передано близько 6 000 патронів та 3 000 снарядів "натовського" калібру 155мм (1000 сигнальних та 2000 димових).
Разом з тим було оголошено повний список того, що ще готується до відправлення в Україну, а саме:
- чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом
- дві РСЗВ MARS II з боєзапасом
- 50 бронемашин Dingo
- "зимовий пакет" (термобілизна, електрогенератори, намети та харчування)
Разом з тим, Україна також може отримати від Німеччини:
- запчастини до великокаліберного кулемета М2
- 167 000 патронів до вогнепальної зброї
- 12 цистерн-тягачів М1070 "Ошкош"
- 12 комунікаційних електронних систем для сканування перешкод
- польовий госпіталь
- 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами
- 1592 снаряди 155 мм
- 255 снарядів "Vulcano" 155 мм
- 60 200 патронів калібру 40 мм
- 6 навантажувачів
- 40 розширень частотного діапазону для антидронів
- 12 броньованих евакуаційних машин
- 30 MG3 для броньованих евакуаційних машин
- 10 (+10 als Option) автономних надводних суден
- 14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів
- 2 трактори та 4 причепи
- 43 дрони-розвідники
- 10 броньованих автомобілів
- 1 мобільний дезакткиваційний комплекс
- ЗРК IRIS-T SLM
- 100 000 аптечок
- 5. 032 переносних протитанкових засобів
- 200 вантажівок
- 24 системи боротьби з дронами
- 16 танків-мостоукладальників Biber,
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав Берлін надати ЗСУ сучасні німецькі танки, оскільки мова йде про питання виживання.
Додамо, як пише видання Politico, Німеччина не наважується поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.
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