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Німеччина передала Україні ще 6 "зеніток" Gepard і снаряди: що ще на черзі (список)

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Берлін, П'ятниця 23 вересня 2022 11:25
Німеччина передала Україні ще 6 "зеніток" Gepard і снаряди: що ще на черзі (список) Фото: Німеччина передала Україні ще 6 "зеніток" Gepard і снаряди (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них. Таким чином, кількість отриманих "зеніток" для ЗСУ наблизилася до 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони Німеччини.

Також в Україну було передано близько 6 000 патронів та 3 000 снарядів "натовського" калібру 155мм (1000 сигнальних та 2000 димових).

Разом з тим було оголошено повний список того, що ще готується до відправлення в Україну, а саме:

  • чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом
  • дві РСЗВ MARS II з боєзапасом
  • 50 бронемашин Dingo
  • "зимовий пакет" (термобілизна, електрогенератори, намети та харчування)

Разом з тим, Україна також може отримати від Німеччини:

  • запчастини до великокаліберного кулемета М2
  • 167 000 патронів до вогнепальної зброї
  • 12 цистерн-тягачів М1070 "Ошкош"
  • 12 комунікаційних електронних систем для сканування перешкод
  • польовий госпіталь
  • 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами
  • 1592 снаряди 155 мм
  • 255 снарядів "Vulcano" 155 мм
  • 60 200 патронів калібру 40 мм
  • 6 навантажувачів
  • 40 розширень частотного діапазону для антидронів
  • 12 броньованих евакуаційних машин
  • 30 MG3 для броньованих евакуаційних машин
  • 10 (+10 als Option) автономних надводних суден
  • 14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів
  • 2 трактори та 4 причепи
  • 43 дрони-розвідники
  • 10 броньованих автомобілів
  • 1 мобільний дезакткиваційний комплекс
  • ЗРК IRIS-T SLM
  • 100 000 аптечок
  • 5. 032 переносних протитанкових засобів
  • 200 вантажівок
  • 24 системи боротьби з дронами
  • 16 танків-мостоукладальників Biber,

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав Берлін надати ЗСУ сучасні німецькі танки, оскільки мова йде про питання виживання.

Додамо, як пише видання Politico, Німеччина не наважується поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.

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