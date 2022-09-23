ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повітряні сили за добу знищили сім БПЛА, включаючи іранські Shahed

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 вересня 2022 09:39
Повітряні сили за добу знищили сім БПЛА, включаючи іранські Shahed Фото: ЗСУ знищили чотири іранські безпілотники Shahed (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські війська знищили сім безпілотників окупантів. Чотири з них – безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які окупанти маркують, як "Герань-2", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу українська авіація здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Внаслідок чого знищено кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі.

Також ЗСУ вразили до десяти позицій ППО противника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 060 військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Навіщо Медведчук Росії: версії Буданова та Єрмака
Навіщо Медведчук Росії: версії Буданова та Єрмака
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю