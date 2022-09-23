Повітряні сили за добу знищили сім БПЛА, включаючи іранські Shahed
Минулої доби українські війська знищили сім безпілотників окупантів. Чотири з них – безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил.
"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які окупанти маркують, як "Герань-2", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за добу українська авіація здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Внаслідок чого знищено кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі.
Також ЗСУ вразили до десяти позицій ППО противника.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 060 військовослужбовців.
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