ЗСУ звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту

За словами Громова, наші воїни встановили повний контроль над селом Яцьківка, яке розташоване через річку Оскіл від Харківської області.

"В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка", - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Фото: село Яцьківка, Донецька область (Google map)

Відновлення позицій біля Бахмуту

Ситуація на Бахмутському напрямку є складною, однак контрольованою. Російські військові продовжують обстріли й намагаються відтіснити наших воїнів.

Як відзначив Громов, окупанти планують оточити Бахмут, однак ЗСУ тримають оборону. Водночас нашим героям вдалося відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмуту.