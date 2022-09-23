ЗСУ звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту
Фото: ЗСУ звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту (Getty Images)
Українські військові у Донецькій області звільнили село Яцьківка. Також повернули контроль над позиціями біля Бахмуту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
Звільнення Яцьківки
Нагадаємо, РБК-Україна показувало фотографії зі звільненого Ізюма. Після жахів окупації, місто потроху повертається до нормального життя.
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