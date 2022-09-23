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ЗСУ звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту

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П'ятниця 23 вересня 2022 14:12
ЗСУ звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту Фото: ЗСУ звільнили Яцьківку та повернули контроль над позиціями біля Бахмуту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові у Донецькій області звільнили село Яцьківка. Також повернули контроль над позиціями біля Бахмуту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Звільнення Яцьківки

Нагадаємо, РБК-Україна показувало фотографії зі звільненого Ізюма. Після жахів окупації, місто потроху повертається до нормального життя.

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