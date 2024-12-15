В Росії підірвали залізничне полотно біля моторного заводу, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки України.

Вчора, 14 грудня, у залізничному районі Ульяновська, на ділянці неподалік річки Свіяга, за кілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу стався вибух, що пошкодив залізничне полотно.

В ГУР також повідомили, що 13 грудня, у місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріли два магістральні тепловози.

"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", - сказали в ГУР.