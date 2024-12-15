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В Росії підірвали залізничне полотно біля моторного заводу, - ГУР

Росія, Неділя 15 грудня 2024 15:48
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В Росії підірвали залізничне полотно біля моторного заводу, - ГУР Фото: в Росії підірвали залізничне полотно (armyinform-com-ua)
Автор: Каріна Левицька

В Ульянівську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки України.

Вчора, 14 грудня, у залізничному районі Ульяновська, на ділянці неподалік річки Свіяга, за кілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу стався вибух, що пошкодив залізничне полотно.

В ГУР також повідомили, що 13 грудня, у місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріли два магістральні тепловози.

"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", - сказали в ГУР.

Нагадаємо, що сьогодні РБК-Україна повідомляло, що українські воїни провели успішну операцію зі знищення логістики ворога.

За даними джерел, захисникам вдалося знищити 40 цистерн з пальним РФ на 4 млн доларів.

Крім того, днями дрони ГУР Міноборони вразили паливно-енергетичний комплекс у Брянській області. Під удар потрапила "Нєфтєбаза Брянская". Вона постачає паливо російській армії.

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