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Ще сім бойовиків "ДНР" проведуть 15 років за ґратами за участь у війні проти України

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 16:48
Ще сім бойовиків "ДНР" проведуть 15 років за ґратами за участь у війні проти України Фото: сім бойовиків "ДНР" отримали по 15 років ув'язнення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ще сім полонених бойовиків так званої "ДНР" отримали 15 років в'язниці. Вони добровільно погодилися воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни сім чоловіків приєдналися до так званого "4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку народної міліції ДНР".

"Бойовикам" видали військове спорядження та зброю, а після відправили до Бєлгородської області Росії на тренування. Звідти російське командування направило "вояків" у Сумську область.

Встановлено, що всі вони:

  • брали участь у бойових діях проти українських військових;
  • працювали на облаштуванні бойових позицій ворога;
  • чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів.

Окупанти потрапили в полон навесні під час звільнення Сумської області. Проти затриманих відкрили кримінальну справу за двома статтями КК України. Суд призначив їм 15 років за ґратами.

Ще сім бойовиків &quot;ДНР&quot; проведуть 15 років за ґратами за участь у війні проти України

Фото: сім бойовиків "ДНР" отримали по 15 років в'язниці (https://t.me/SBUkr/5175)

Нагадаємо, раніше СБУ ідентифікувала понад 1500 силовиків та зрадників, які причетні до організації "референдуму" на окупованій частині Запорізької області.

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