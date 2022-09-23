Лукашенко відповів, чи збирається оголошувати мобілізацію в Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відповів, чи планує оголошувати мобілізацію в країні. Він заявив, що цього не буде.

"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - заявив Лукашенко.

Що раніше казав Лукашенко

Нагадаємо, нещодавно лідер білоруського режиму стверджував, що бачить "загрозу з боку України", через що поручив розпочати підготовку до оборони за нормами воєнного часу.

"Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, отже, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати", - казав Лукашенко.

Разом з тим Білорусь не припиняє військових навчань на кордоні з Україною. Втім, як вважають українські аналітики, якщо Лукашенко й наважиться напасти на Україну, йому доведеться вести військову операцію самостійно, бо російська армія не зможе йому допомогти.

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