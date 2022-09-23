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СБУ встановила понад 4000 причетних до проведення "референдумів"

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 20:23
СБУ встановила понад 4000 причетних до проведення "референдумів" Фото: СБУ встановила понад 4000 причетних до проведення "референдумів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці встановили понад 4000 осіб, яких Росія планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"В результаті багатоетапних оперативних дій Служба безпеки спільно з Офісом генерального прокурора встановили особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, вдалося ідентифікувати понад 4000 зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

До них причетні російські силовики, місцеві колаборанти з "територіальних виборчих комісій", Росгвардія та військова поліція ЗС РФ.

"Служба безпеки зібрала установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії", - додали в СБУ.

Розслідування проводять за фактом злочинів передбачених:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, що сьогодні правоохоронці ідентифікували понад 1,5 тисячі причетних осіб.

Раніше повідомлялось, що з 24 по 27 вересня в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей плануються "референдуми" про так званого "приєднання до Росії".

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