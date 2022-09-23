Окупанти почали продавати свою техніку. До Миколаєва прибув перший "Тигр", - Кім

Російські військові почали продавати свою техніку. Перший бронеавтомобіль "Тигр", куплений у окупанта, прибув до Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"У нас поповнення в результаті спецоперації. У нас з'явився ще один "Тигр", "Тигр" у нас уже третій, але перший за такою процедурою - пам'ятайте, ми писали про те, що ми купуємо техніку, ну ось цей "Тигр", який приїхав уже не віджатий, а куплений", - розповів Кім.

Він зазначив, що російська техніка не в кращому стані, але влада готова привести її до ладу і відправити в бій.

"Набагато легше не на похоронні росіянам купувати "Ладу", можна продати техніку, залишитися живим, приїхати додому і купити собі цю смердючу "Ладу"", - додав голова Миколаївської ОВА.

Також губернатор показав нові дрони, які приїхали до Миколаїва і незабаром будуть відправлені на бойові позиції.