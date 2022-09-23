ЗСУ прорвали російську оборону на шляху до Лиману: карти боїв на ранок

Українські захисники продовжують свої контрнаступальні операції на сході нашої країни, де продовжуються тяжкі бої. ЗСУ змогли прорвати оборону ворога на шляху до Лиману на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східна Україна: (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт аналітиків, українські війська продовжили контрнаступальні дії вздовж кордону Харківсько-Луганської області. Також ЗСУ відбили наступ росіян на Куп’янськ.

Ймовірно, що наших захисникам вдалося зламати російську оборону вздовж лінії, яка проходить між Дворічною (15 км на північний схід від Куп’янська), щоб обійти Куп’янськ з півночі та перетнути річку Оскіл, що ставить під загрозу всі позиції окупантів на цій площі.

Продовжуються бої за Лиман. Аналітики допускають, що українським підрозділам вдалося прорватися в Рідкодубі та Карпівці, що за 20 км від Лимана, а також отримати успіх і в напрямку до Коров’ячого Яру (22 км на північний захід від Лиману) та Дробишева (на захід від Лиману). Своєю чергою противник обстрілює мирні міста і села, щоб "влучити" у позиції ЗСУ на нещодавно звільнених територіях.

Донецька область

Росіяни не полишають спроб захопити весь Донбас, тож продовжують вести обстріли вздовж лінії фронту в Донецькій області. При цьому за минулу добу ЗСУ вдалося відбити атаки РФ на півдні від Бахмута - у Зайцевому та Одрадівці, але противник не перестає намагатися прорватися на цьому напрямку.

Як зазначають в ISW, не виключено, що ЗСУ могли залишити східне передмістя Бахмута після підриву ними мосту через річку Бахмутка.

Тим часом російські війська здійснили штурм Новомихайлівки, що приблизно за 25 км на південний захід від Донецька та продовжують атакувати під Авдіївкою і обстрілювати західні кордони Донецької області та сході Запорізької.

Південь

Українське командування продовжує зберігати оперативну тишу щодо перебігу операцій на Херсонському напрямку. Втім, ЗСУ на півдні й надалі знищує скупчення сил і техніки росіян та б’є по військових базах противника, також наші бійці тримають під контролем основні переправи через річки.

Лише за останній час українські бійці завдали ударів по скупченню техніці і сил ворога в районі Нової Каховки, Берислава, вздовж річки Дніпро та в межах 50 км на схід від Херсона. Це свідчить про те, що продовження ударів ЗСУ створює постійний тиск на позиції РФ у Херсонській області та вимагає посилення оборонних заходів.