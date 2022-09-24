Атаки на Одессу и изгнание иранского посла из Украины: новости за 23 сентября
Вчера, 23 сентября 2022 года, россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, в результате чего погиб и пострадал. А также Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России.
РБК-Украина собрала главные новости за 23 сентября.
Война России против Украины: последние новости
- ВСУ прорвали российскую оборону по пути в Лиман.
- ВСУ ликвидировали более 56 тысяч российских оккупантов.
- Воздушные силы в сутки уничтожили семь БПЛА, включая иранские Shahed.
- Оккупанты начали продавать свою технику. В Николаев прибыл первый "Тигр", - Ким.
- В оккупированном Мелитополе взорвали квартиру с семьей коллаборантов, - СМИ.
- Оккупанты выпустили по Сумщине почти сотню снарядов: в полиции показали последствия.
- Еще семь боевиков "ДНР" проведут 15 лет за решеткой за участие в войне против Украины.
- Оккупанты выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей.
- Воздушные силы сбили еще один образец иранского беспилотника.
Россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе
В пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал.
Одессу и регион атаковали беспилотники-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Часть из них ВСУ удалось сбить.
Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России
Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.
"Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории", - говорится в сообщении.
Германия передала Украине еще 6 "зениток" Gepard и снаряды
Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных "зениток" для ВСУ приблизилось к 30.
Также в Украину было передано около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155 мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).
Лукашенко ответил, собирается ли объявлять мобилизацию в Беларуси
Белорусский диктатор Александр Лукашенко ответил, планирует ли объявлять мобилизацию в стране. Он заявил, что этого не произойдет.
"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перебросить этот мостик, что будет и у нас... а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им за это ничего не будет. Им нужно создать ситуацию. что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это ложь", - заявил Лукашенко.
ВСУ освободили Яцковку и вернули контроль над позициями возле Бахмута
Украинские военные в Донецкой области освободили село Яцкивка. Также вернули контроль над позициями у Бахмута.
"В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", - заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
Полиция назвала новое количество эксгумированных тел в Изюме
В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых - дети.
"Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих. Большинство тел в ходе визуального осмотра вместе с экспертами имеют признаки насильственной смерти", - рассказал начальник Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.
Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ на фронте
Каждый день, в войне против российской агрессии, Украина теряет около 50 воинов. С начала полномасштабного вторжения России, украинских героев погибло в пять раз меньше оккупантов.
"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Назначен новый посол Украины в Германии
Киев назначил нового посла Украины в Германии. Им стал Алексей Макеев.
"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - отмечается в указе.
СБУ установила более 4000 причастных к проведению "референдумов"
Правоохранители установили более 4000 человек, которых Россия планирует привлечь в псевдореферендумы в оккупированных областях Украины.
По информации правоохранителей, удалось идентифицировать более 4000 предателей и коллаборационистов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Прогноз погоды на сегодня.
В субботу, 24 сентября, часть Украины зальет дождями. Ночью прогнозируются заморозки.
По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.
Ночью в большинстве центральных областей, днем на Левобережье и Крыму ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков.
Ветер северо-западный (в восточной части юго-западный), 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет +2 +7 градусов, а на побережье морей до +10. При этом в западных областях поверхности грунта ожидаются заморозки 0 -3 градуса.
Температура воздуха будет днем колебаться от +10 до +15 градусов, а на юге и юго-востоке страны до +17. На высокогорье Карпат температура составит +2+7 градусов.
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