Атаки на Одессу и изгнание иранского посла из Украины: новости за 23 сентября

Вчера, 23 сентября 2022 года, россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, в результате чего погиб и пострадал. А также Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России.

Война России против Украины: последние новости

Россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе

В пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал.

Одессу и регион атаковали беспилотники-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Часть из них ВСУ удалось сбить.

Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России

Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России.

"Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории", - говорится в сообщении.

Германия передала Украине еще 6 "зениток" Gepard и снаряды

Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. Таким образом, количество полученных "зениток" для ВСУ приблизилось к 30.

Также в Украину было передано около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155 мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Лукашенко ответил, собирается ли объявлять мобилизацию в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ответил, планирует ли объявлять мобилизацию в стране. Он заявил, что этого не произойдет.

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перебросить этот мостик, что будет и у нас... а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им за это ничего не будет. Им нужно создать ситуацию. что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это ложь", - заявил Лукашенко.

ВСУ освободили Яцковку и вернули контроль над позициями возле Бахмута

Украинские военные в Донецкой области освободили село Яцкивка. Также вернули контроль над позициями у Бахмута.

"В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", - заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Полиция назвала новое количество эксгумированных тел в Изюме

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых - дети.

"Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих. Большинство тел в ходе визуального осмотра вместе с экспертами имеют признаки насильственной смерти", - рассказал начальник Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ на фронте

Каждый день, в войне против российской агрессии, Украина теряет около 50 воинов. С начала полномасштабного вторжения России, украинских героев погибло в пять раз меньше оккупантов.

"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Назначен новый посол Украины в Германии

Киев назначил нового посла Украины в Германии. Им стал Алексей Макеев.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - отмечается в указе.

СБУ установила более 4000 причастных к проведению "референдумов"

Правоохранители установили более 4000 человек, которых Россия планирует привлечь в псевдореферендумы в оккупированных областях Украины.

По информации правоохранителей, удалось идентифицировать более 4000 предателей и коллаборационистов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Прогноз погоды на сегодня.

В субботу, 24 сентября, часть Украины зальет дождями. Ночью прогнозируются заморозки.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве центральных областей, днем на Левобережье и Крыму ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный (в восточной части юго-западный), 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет +2 +7 градусов, а на побережье морей до +10. При этом в западных областях поверхности грунта ожидаются заморозки 0 -3 градуса.

Температура воздуха будет днем колебаться от +10 до +15 градусов, а на юге и юго-востоке страны до +17. На высокогорье Карпат температура составит +2+7 градусов.