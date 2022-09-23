Окупанти випустили по Сумщині майже сотню снарядів: у поліції показали наслідки

Минулої доби російські війська в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив населеними пунктами 95 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію .

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 виробничі приміщення підприємства, 11 приватних домоволодінь, будинок культури, школа, дитячий садок, 8 автомобілів та лінії електропередач, що призвело до знеструмлення трьох населених пунктів", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область), застосувавши "Гради" та артилерію. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 9 отримали поранення.

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