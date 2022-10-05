Атака "Шахідів". Що відомо про іранські дрони, якими РФ бомбить Україну

Росія знайшла союзника в обличчі Ірану

Про те, що Росія звернулась за допомогою до Ірану стало відомо у липні. Тоді ж радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив про те, що Кремль звернувся до Тегерану з проханням надати йому сотню дронів-камікадзе.

Через деякий час стало відомо й про те, що представники Росії двічі літали до Ірану, аби оглянути БПЛА. Згідно з оприлюдненими супутниковими знімками, 8 червня та 15 липня Тегеран демонстрував російським чиновникам ударні дрони на аеродромі Кашан.

Іран ще тоді відкинув звинувачення американського представника та запевнив у тому, що "виступає" проти подальшої ескалації бойових дій.

Однак, як повідомив один із представників США, вже в серпні російські військові почали проходити тренування на іранських ударних безпілотниках Shahed-191 та Shahed-129. Згідно з інформацією ЗМІ, все ж Росія замовила в Ірану тисячі одиниць розвідувально-ударних безпілотників.

Перше "приземлення"

Вперше іранський дрон-камікадзе наші воїни збили 13 вересня. Ціль було "приземлено" поблизу Куп'янська Харківської області.

Характеристики Shahed-136

Дрон-камікадзе даного типу являє собою безхвістку з рудиментарним фюзеляжем і головним обтічником, а крила обладнані елевонами. Серед інших характеристики:

розмах крил - 2,5 метри;

довжина корпусу - близько 2 метрів;

може нести 4 або 8 ракет;

обладнані пристроєм "самоліквідації". Після відстрілю усього боєзапасу, дрони здатні самостійно вразити ціль.

"Заявлена відстань застосування цього БПЛА становить 2500 км, за даними іранських рекламних роликів. Але фахівці кажуть, що він навряд може подолати таку відстань. Низка факторів вказують на те, що він може пролетіти 1000 кілометрів, але не більше", - заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вже в Україні з'ясувалося, що на них встановлено двигуни розміром із мотор на старих мотоциклах "Ява". Як правило, дрони діють парами - один нижче, другий вище. Якщо перший збивають, то на ціль заходить другий", - писало РБК-Україна.

Ймовірно, що Росія придбала ці дрони, аби протидіяти ракетним систем залпового вогню HIMARS, які допомогають нашим воїнам нищити з відстані кількох десятків кілометрів інфраструктуру, логістику, скупчення живої сили та техніки росіян.

Зрештою, українська сторона спростовує вигадки Кремля про нібито знищенні РСЗВ.

ЗСУ розробляють систему протидії дронам

Після збиття дронів, фахівці одразу почали вивчати їх зразки, щоб розробити надійну систему протидії безпілотникам. За словами керівника прес-центру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, наші воїни адаптовуються до нової зброї Росії. Зокрема, є розуміння що їх можна збивати на певній висоті та за допомогою стрілецької зброї.

Також Гуменюк пояснила як розпізнати БПЛА. За її словами "характерною ознакою дронів є політ на низькій висоті Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотора мопеда чи бензопили". Водночас через політ на низькій висоті, ППО складніше їх виявити.

"Дрони-камікадзе використовують для ураження об’єктів інфраструктури, а не підрозділів чи скупчень людей", - додала Гуменюк.

Аби максимально ефективно використати дрони, росіяни випускають їх групами.

"Це специфічна зброя, яка саме так у групових застосуваннях ними (росіянами - ред.) вважається більш ефективною. Тобто навіть якщо збили перший, другий продовжує виконувати завдання", - пояснює керівник прес-центру оперативного командування "Південь".

Не технологічний прорив для Росії

За словами заступниці міністра оборони США з питань політики Саши Бейкер, застосування Росією іранських безпілотників зазнало "численних провалів" на полі бою.

"Я думаю, що ідея про те, що вони є якимось технологічним стрибком вперед... чесно кажучи, ми просто не знаходимо підтвердження цьому", - відзначила Бейкер.

Удари по Одесі

23 вересня, Росія вдалась до чергових терористичних ударів по Одесі. Згідно з даними Оперативного командування "Південь", дрони атакували місто з моря. Два безпілотники влучили по адміністративній будівлі у припортовій зоні, що спровокувало пожежу. Внаслідок удару загинув цивільний.

Вже через декілька днів, ворог знову використав дрони-камікадзе проти міста. Тоді ж БПЛА завдали одразу три удари по центру міста. Нашим ППО вдалося "приземлити" один з дронів. На щастя, жертв серед населення не було.

Удари по Миколаєву

29 вересня, коли у Миколаєві й в Одесі була оголошена повітряна тривога, близько о 23:05 пролунали гучні вибухи. За словами керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, міста були атаковані дронами-камікадзе.

"Силами ППО над морем збито в безпосередній близькості до Одеси 3 БПЛА. У небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота", - розповів посадовець.

В Миколаєві ворог влучив у об'єкти інфраструктури. На місце влучання одразу виїхали рятувальники та екстрені служби.

Удари по Білій Церкві

Вибухи у Білій Церкві пролунали вночі, 5 жовтня. Попередньо було відомо про влучання в об'єкт інфраструктури та одного потерпілого. Вже о 4 ранку росіяни знову вдарили по місту.

Пізніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив інформацію про одного постраждалого.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, нашим воїнам все ж вдалося збити частину дронів.

"Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: 3 - зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 - авіацією повітряних сил", - розповів він.

Іран заперечує свою причетність

"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання Іраном безпілотників до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованими і не підтверджує їх", - заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані.

За словами Канаані, Іран нібито виступає за "чітку політику активної неупередженості та протидії війні".

Реакція України

Ще наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Нахабна допомога Кремлю, є нічим іншим як кроками Тегерану проти суверенітету та територіальної цілісності України, а також проти життя наших громадян.

Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації. Ще тоді Тегеран відкинув звинувачення України та заявив про "вплив третіх країн".