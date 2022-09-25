ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Центр Одеси атакували дрони-камікадзе: що відомо

Новость на русском →
Одеса, Неділя 25 вересня 2022 08:24
Центр Одеси атакували дрони-камікадзе: що відомо Фото: Центр Одеси атакували дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю рано-вранці, 25 вересня, Одесу атакували дрони-камікадзе. Вони завдали трьох ударів по центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" у Telegram.

"Одеса знову атакована ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог потрапив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що сили протиповітряної оборони збили один дрон.

Жертв серед населення внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, 23 вересня російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Раніше РБК-Україна розповідала, чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136.

Крім того, ЗСУ дали поради, що робити у разі атаки дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України
NEWS
У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ
У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю