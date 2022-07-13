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В Иране отрицают обвинения в продаже России военной техники

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 12:03
В Иране отрицают обвинения в продаже России военной техники Фото: Хосейн Амир Абдоллахиан, глава МИД Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иран заявил, что не продавал России военную технику с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Тегеран заверил в том, что выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Ирана.

Министерство иностранных дел Ирана отрицает информацию о том, что страна продавала России военную технику, в том же числе беспилотники.

Комментируя заявление советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, представитель МИД Ирана Нассер Канаани отметил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

"И в последнее время на этот счет не произошло никаких конкретных событий", - добавил Канаани.

Также представитель МИД отметил, что позиция Ирана относительно войны на территории Украины, является "ясной и неоднократно заявлялась официально".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника США по национальной безопасности, Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотни БПЛА для войны против Украины.

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