Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136

Сьогодні, 23 вересня 2022 року, російські війська атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок інциденту є загиблий та руйнування.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про дрони Shahed-136 та чим вони небезпечні.

Атака по Одесі

За даними Оперативного командування "Південь", дрони летіли з моря. Два безпілотники вдарили по адміністративній будівлі у припортовій зоні, рятувальники гасять пожежу. Ще один вдалося збити силами протиповітряної оборони.

Наразі відомо, що внаслідок атаки загинув мирний житель. Місцеві ЗМІ публікують відео наслідків удару по порту, а також прольоту дронів.

Зеленський вже реагує

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського провадження.

"Це кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя та здоров'я громадян України. Публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України", - зазначив його прес-секретар Сергій Никифоров.

Як давно Росія використовує дрони Shahed

Ще влітку західні ЗМІ писали про те, що через брак безпілотних апаратів Росія звернулася по допомогу до Ірану. На сьогодні відомо про замовлення близько 1000 одиниць різних модифікацій Shahed, у тому числі розвідувальних. Скільки російська сторона отримала боєприпасів, що барражують (дронів-камікадзе), невідомо.

Наприкінці серпня The Washington Post писало про початок поставок дронів серії Mohajer та Shahed до Москви. Загалом планується закупівля кількох сотень одиниць. Офіційно інформацію підтвердили і в Білому домі, заявивши, що протягом кількох днів на аеродромі в Ірані вантажили БПЛА на російські транспортні літаки.

Приблизно у цей час з'являлися перші повідомлення про застосування іранських безпілотників на війні в Україні. У вересні українські сили збили перший дрон-камікадзе Shahed-136 у Купянську (Харківська область). Причому на уламках одразу помітили, що росіяни маркують його як "Герань-2".

Після цього повідомлення про збиті "Шахіди" з'являлися все частіше. Днями одразу кілька безпілотних апаратів збили на Миколаївщині , також уламки знайшли у Дніпропетровській області.

Характеристики Shahed-136

Дрон-камікадзе даного типуявляє собою безхвістку з рудиментарним фюзеляжем і головним обтічником. На крилі розташовані елевони та характерні закінцівки-кілі. Силова установка включає хвостовий електромотор із повітряним гвинтом. Розмах крил становить 2,5 метри, довжина корпусу - близько 2 метрів, заявлена дальність польоту - нібито не менше 2 000 км.

Shahed-136 наводиться на мету за координатами з використанням супутникової та інерційної навігації. Іранські ЗМІ також повідомляли про можливість наведення за допомогою оптичних засобів. Установка для запуску виконана у вигляді контейнера, одночасно в ній може бути п'ять безпілотників. Самохідна установка замаскована під вантажівку.

Крім того, ці дрони здатні вилітати "роєм" і наводитися на різні цілі. Shahed-136 може нести 4 або 8 ракет та оснащений пристроєм самоліквідації. Тобто, після відстрілу бойового запасу сам вражає ціль.

Вже в Україні з'ясувалося, що на них встановлено двигуни розміром із мотор на старих мотоциклах "Ява". Як правило, дрони діють парами - один нижче, другий вище. Якщо перший збивають, то на ціль заходить другий.

На сьогодні російські війська використовують ці БПЛА на всьому південному напрямку. Розпізнати їх можна за звуком - двигун працює, як на мопеді чи бензопилі.

Наскільки вони небезпечні

За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, безпілотники Shahed несуть на собі чимало озброєння - утричі більше, ніж у "Байрактару", який масово використовують у відбитку російської агресії.

"Сподіватимемося, що він не надто добре зроблений, а наші зенітники збиватимуть їх, як і всі інші БПЛА ворога", - додав він.

Зазначимо, ця заява була зроблена до перших зафіксованих фактів застосування Shahed-136. Пізніше британська розвідка повідомила, що Росія використовує їх для тактичних ударів, а не стратегічних в українському тилу. Як з'ясувалося, це досить складна повітряна ціль, а для того, щоб їх успішно збивати, потрібні додаткові системи протиповітряної оборони.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на командувача артилерії 92-ї мотострілецької дивізії ЗСУ полковника Родіона Кулагіна писала, що іранські дрони активно застосовуються для знищення військової техніки . Shahed-136 або "Герань-2" полюють на бронетанкові машини та артилерії. Тільки в районі дислокації його бригади противник знищив за їх допомогою кілька самохідних гаубиць та два БТР.

"В інших районах росіяни мають переважну артилерійську вогневу міць. А тут вони вже не мають цієї переваги в артилерії, і тому почали вдаватися до цих безпілотників", - зазначив Кулагін і додав, що Shahed літають на низькій висоті, через що наявні системи ППО не можуть їх виявити.

Вбивці HIMARS?

Не складно простежити, що Росія закупила іранські безпілотники на тлі важких втрат внаслідок ударів українських ракетних систем залпового вогню HIMARS, які з відстані кількох десятків кілометрів знищують її інфраструктуру, логістику та скупчення живої сили та техніки.

ЗМІ називають Shahed-136 "вбивцями HIMARS". І стверджують, що російська армія отримала можливість полювати також на самохідні установки, такі як Caesar, Dana M777 та інше озброєння Заходу. Щодо саме систем HIMARS, то на сьогодні немає підтверджень успішних ударів. Більше того, українська сторона спростовує всі повідомлення Росії про знищення таких ракетних систем.

У коментарі WSJ засновник і виконавчий директор консалтингової компанії Red Six Solutions Скотт Кріно розповів, що Shahed-136 може стати для Росії потужною підмогою у боротьбі з далекобійними HIMARS. Проте військовий фахівець Вашингтонського інституту близькосхідної політики Майкл Найтс упевнений, що Збройні сили України матимуть змогу швидко знайти протидію.

"Іранські безпілотники розкішно виглядають у Ємені, Сирії та в секторі Газа, але тепер їх почали збивати все частіше. Україна є серйозним середовищем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, з якою Іран ще не стикався. Використання дронів Shahed-136 має лише початковий шоковий ефект , який незабаром пройде", - додав він.