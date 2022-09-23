Зеленський доручив Кулебі відреагувати на допомогу Росії з боку Ірану

Дані розвідки та різних ЗМІ щодо допомоги Ірану Росії озброєнням підтвердились. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України відреагувати на це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря президента України Сергія Никифорова.