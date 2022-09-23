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Зеленський доручив Кулебі відреагувати на допомогу Росії з боку Ірану

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П'ятниця 23 вересня 2022 18:36
Зеленський доручив Кулебі відреагувати на допомогу Росії з боку Ірану Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дані розвідки та різних ЗМІ щодо допомоги Ірану Росії озброєнням підтвердились. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України відреагувати на це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

"Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою", - пише Никифоров.

За словами прессекретаря президента, допомога Ірану Росії озброєнням, є кроками Тегерану проти суверенітету та територіальної цілісності України, а також проти життя наших громадян.

"Нагадаю, публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України", - зауважив речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни вперше збили іранський безпілотник ще 13 вересня. Тоді ж ворожу ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області.

Ще в липні США попереджали про те, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України. Ще пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, аби оглянути БПЛА.

За словами командувача артилерії 92-ї мотострілецької дивізії України полковника Родіона Кулагіна, окупанти почали активно використовуваnи безпілотники Ірану, щоб пробувати знищити українську техніку.

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