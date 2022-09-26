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ЗСУ розробляють систему протидії іранським дронам-камікадзе, - Гуменюк

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Київ, Понеділок 26 вересня 2022 14:14
ЗСУ розробляють систему протидії іранським дронам-камікадзе, - Гуменюк Фото: ЗСУ розробляють систему протидії іранським дронам-камікадзе (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські фахівці вивчають зразки збитих іранських дронів-камікадзе Shahed-136. ЗСУ розробляють систему протидії цим безпілотникам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівника прес-центру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Це досить нова зброя, з якою ми зіткнулися, тому всі зразки, які ми зуміли витягти, вивчаються фахівцями, напрацьовується найефективніша система протидії їм", - наголосила вона.

Гуменюк розповіла, що вже є приклади достатньо результативного збивання цих дронів. Також є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті та за допомогою стрілецької зброї.

Вона додала, що іранські безпілотники під час атаки самі розриваються від вибухівки.

Іранські безпілотники в Україні

Як відомо, ще у липні США попереджали про те, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України. Пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, щоб оглянути БПЛА.

Вперше іранські БПЛА були збиті над Україною 13 вересня. Тоді ж повітряну ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області. Варто зазначити, що іранські безпілотники використовують в Україні під іншою назвою. Окупанти перейменують "Shahed-136" на "Герань-2".

Через постачання бойових дронів Росії українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві.

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