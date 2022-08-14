Россия заказала у Ирана тысячу разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129, - СМИ
Россия заказала у Ирана тысячи единиц разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129. Аппарат способен летать дольше суток.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу ливанского жирналиста-аналитика Элайджа Магье.
Как отмечает журналист, Иран уже передал России специальный тренажер для обучения операторов дронов.
Shahed 129 способен использоваться для нанесения удара, или же в качестве корректировщика для артиллерии и ракетных систем. Вероятно эти же беспилотники и применялись во время гражданской войны в Сирии.
Журналист пишет, что российская армии уже начала использовать против украинских бойцов первые беспилотники.
По словам Магье, за последние десять лет Россия не уделяла внимания индустрии дронов и не вкладывала в эту сферу средств. Однако страна-оккупант сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет. Между тем Иран избрал интенсивное развитие индустрии дронов.
Однако, ни Россия, ни Иран пока не подтвердили факт продажи дронов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство после того, как Россия ворвалась в Украину в феврале 2022 года.
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