Россия заказала у Ирана тысячу разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129, - СМИ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу ливанского жирналиста-аналитика Элайджа Магье.

Как отмечает журналист, Иран уже передал России специальный тренажер для обучения операторов дронов.

Shahed 129 способен использоваться для нанесения удара, или же в качестве корректировщика для артиллерии и ракетных систем. Вероятно эти же беспилотники и применялись во время гражданской войны в Сирии.

Журналист пишет, что российская армии уже начала использовать против украинских бойцов первые беспилотники.

По словам Магье, за последние десять лет Россия не уделяла внимания индустрии дронов и не вкладывала в эту сферу средств. Однако страна-оккупант сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет. Между тем Иран избрал интенсивное развитие индустрии дронов.

Однако, ни Россия, ни Иран пока не подтвердили факт продажи дронов.