ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия заказала у Ирана тысячу разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129, - СМИ

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 18:15
Россия заказала у Ирана тысячу разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129, - СМИ Фото: президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Райси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия заказала у Ирана тысячи единиц разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129. Аппарат способен летать дольше суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу ливанского жирналиста-аналитика Элайджа Магье.

Как отмечает журналист, Иран уже передал России специальный тренажер для обучения операторов дронов.

Shahed 129 способен использоваться для нанесения удара, или же в качестве корректировщика для артиллерии и ракетных систем. Вероятно эти же беспилотники и применялись во время гражданской войны в Сирии.

Журналист пишет, что российская армии уже начала использовать против украинских бойцов первые беспилотники.

По словам Магье, за последние десять лет Россия не уделяла внимания индустрии дронов и не вкладывала в эту сферу средств. Однако страна-оккупант сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет. Между тем Иран избрал интенсивное развитие индустрии дронов.

Однако, ни Россия, ни Иран пока не подтвердили факт продажи дронов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство после того, как Россия ворвалась в Украину в феврале 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран Украина
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей