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В Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Четвер 29 вересня 2022 23:19
В Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: В Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Одесі та Миколаєві увечері 29 вересня пролунали вибухи. У містах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, в Одесі чули звуки близько 23:05 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

В Одеській мерії вказують, що наразі над містом "все тихо".

Водночас у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про гучний вибух у Миколаєві. В місті також оголошено повітряну тривогу.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 вересня під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Міський голова Борис Філатов підтвердив обстріли міста.

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