В Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи
В Одесі та Миколаєві увечері 29 вересня пролунали вибухи. У містах оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, в Одесі чули звуки близько 23:05 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
В Одеській мерії вказують, що наразі над містом "все тихо".
Водночас у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про гучний вибух у Миколаєві. В місті також оголошено повітряну тривогу.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, у Дніпрі 29 вересня під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Міський голова Борис Філатов підтвердив обстріли міста.
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