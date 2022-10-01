Не стали технологічним проривом: в Пентагоні прокоментували іранські безпілотники
Сполучені Штати Америки бачили докази того, що Росія використовує проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Однак, БПЛА не надали ворогу переваги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами заступниці міністра оборони США з питань політики Саши Бейкер, застосування Росією іранських безпілотників зазнало "численних провалів" на полі бою.
"Ми вже бачили докази того, що БПЛА, перекинуті з Ірану, вже зазнали численних провалів на полі бою в Україні", - заявила Бейкер.
Як відзначила Бейкер, БПЛА не стали великим технологічним проривом для Росії.
"Я думаю, що ідея про те, що вони є якимось технологічним стрибком вперед... чесно кажучи, ми просто не знаходимо підтвердження цьому", - зауважила Бейкер.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші Повітряні сили збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.
Також наше видання повідомляло про те, що Shahed-136, які використовує Росія, мають характерний та гучний звук. В Генштабі пояснили, як відрізнити їх від інших БПЛА.
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