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Іранські дрони-камікадзе: Гуменюк пояснила, як їх розпізнати

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Київ, Середа 28 вересня 2022 15:02
Іранські дрони-камікадзе: Гуменюк пояснила, як їх розпізнати Фото: стало відомо, як розпізнати іранські дрони (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти України, мають характерний та гучний звук. Їх зазвичай використовують для ударів по об'єктах інфраструктури, а не по скупченню людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу.

"Їхньою характерною ознакою є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони. Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотора мопеда чи бензопили", - пояснює Гуменюк.

Вона попередила, якщо люди чують характерний звук, то необхідно перейти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони-камікадзе.

"Дрони-камікадзе використовують для ураження об’єктів інфраструктури, а не підрозділів чи скупчень людей", - також звернула увагу Гуменюк.

За її словами, у підрахунку всього в зоні відповідальності ОК "Південь" з 10-го вересня було зафіксовано використання росіянами 30 таких дронів.

"Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони, тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно окупанти знову атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, проте сили ППО відбили усі атаки загарбників.

Додамо, також стало відомо, що ЗСУ отримують від США ізраїльські засоби боротьби з іранськими дронами.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало все, що відомо про дрони Shahed-136 (Росія їх маркує як "Герань-2")та чим вони небезпечні.

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Іран Збройні сили України
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