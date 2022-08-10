Россия собирается купить ударные БПЛА у Ирана, - СNN

Россияне начали тренировки на иранских ударных беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129 в последние несколько недель, что свидетельствует о том, что Россия собирается купить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", - сообщил CNN представитель США.

По его словам, разведданные об учениях недавно были рассекречены.

CNN обратился за комментариями в посольство России в Вашингтоне. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в прошлом месяце, что у России "нет комментариев по этому поводу", когда журналисты спросили о беспилотниках.

Тем временем, как пишет издание, Украина просила США предоставить более мощные вооруженные беспилотники, такие как MQ-1C Grey Eagle ("Серый орел"), но США отказывались предоставлять их, опасаясь, что Россия может счесть это чрезмерной эскалацией.