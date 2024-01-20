Атака на нафтобазу РФ та арешт Мазепи: новини за 19 січня

В ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі, а Печерський районний суд Києва тим часом обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 19 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України:

Атака на Нафтобазу

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що вчорашня атака на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом завдала шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнило логістику росіян та зірвало графіки постачання.

"Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України", - додав представник ГУР.

За даними джерел РБК-Україна, обидві атаки є успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Арешт Мазепи

Суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вирішили помістити під арешт.

Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого. Також йому передбачили можливість внесення застави у розмірі 349 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 18 січня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу.

Мазепу підозрюють у організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру.

США тричі вдарили по об'єктах хуситів у Ємені

Сполучені Штати Америки вчора завдали трьох нових ударів по протикорабельних ракетах хуситів у Ємені. Такі заходи, за словами координатора Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джона Кірбі, необхідні для самозахисту.

"Сьогодні вранці американські сили завдали трьох успішних ударів з метою самооборони по цілях хуситів у Ємені", - повідомляв Кірбі.

Рух до Чернігова тимчасовим автомостом закриють до травня

Рух тимчасовим автомобільним мостом до Чернігова трасою у напрямку Києва через річку Десна буде закритий від сьогодні, 20 січня, і до 1 травня.

Автомобілістам представили альтернативний маршрут.

Україна шукає посередництво, щоб звільнити полонених захисників "Азовсталі"

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з Росією. Зокрема, це стосується звільнення захисників "Азовсталі".

Україна просить Сербію заборонити діяльність організації Медведчука

Посольство України у Сербії направило офіційний протест до Міністерства закордонних справ країни. В ньому проситься припинити діяльність представництва громадської організації "Інша Україна" Віктора Медведчука.

Нагадаємо, у 2023 році в Сербії було відкрито представництво "Інша Україна", офіційним засновником якого є кум російського диктатора Володимира Путіна Віктор Медведчук, а юридичним представником у Сербії є Драган Станоєвич.

Країни Балтії створять спільну зону оборони на кордоні з РФ і Білоруссю

Міністри оборони підписали вчора в Ризі угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об'єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

Міноборони нагрянуло з перевіркою на продуктові склади для ЗСУ

Причиною перевірок стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

За всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти.

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП

Відомо, що 19 січня в місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхало 26 громадян України.

Як зазначають в МЗС, внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Їм надається необхідна медична допомога, загрози життю немає.

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