Атака на нефтебазу РФ и арест Мазепы: новости за 19 января

В ночь на 19 января в городе Клинцы Брянской области вспыхнул мощный пожар на нефтебазе, а Печерский районный суд Киева тем временем избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Мазепе.

Более подробно о случившемся в пятницу, 19 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины:

Атака на нефтебазу

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что вчерашняя атака на нефтебазу под Брянском и пороховой завод под Тамбовом нанесла ущерб оккупантам. В частности, это усложнило логистику россиян и сорвало графики поставок.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но украинские беспилотники могут преодолевать и не такие расстояния. Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, Шойгу, Герасимову, к тем, которые продолжают геноцидную войну против Украины", - добавил представитель ГУР.

По данным источников РБК-Украина, обе атаки являются успешной операцией Главного управления разведки Минобороны.

Арест Мазепы

Суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Мазепе, который является директором инвестиционной компании Concorde Capital. Его решили поместить под арест.

Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля. Также ему предусмотрена возможность внесения залога в размере 349 миллионов гривен.

Напомним, 18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украинско-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу.

Мазепа подозревается в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра.

США трижды ударили по объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты Америки вчера нанесли три новых удара по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Такие меры, по словам координатора Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джона Кирби, необходимы для самозащиты.

"Сегодня утром американские силы нанесли три успешных удара с целью самообороны по целям хуситов в Йемене", - сообщал Кирби.

Движение в Чернигов временным автомостом закроют до мая

Движение временным автомобильным мостом в Чернигов по трассе в направлении Киева через реку Десна будет закрыто с сегодняшнего дня, 20 января, и до 1 мая.

Автомобилистам представили альтернативный маршрут.

Украина ищет посредничество, чтобы освободить пленных защитников "Азовстали"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пытается найти посредников для того, чтобы проводить обмены пленными с Россией. В частности, это касается увольнения защитников "Азовстали".

Украина просит Сербию запретить деятельность организации Медведчука

Посольство Украины в Сербии направило официальный протест в Министерство иностранных дел страны. В нем просится прекратить деятельность представительства общественной организации "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Напомним, в 2023 году в Сербии было открыто представительство "Другая Украина", официальным основателем которого является кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук, а юридическим представителем в Сербии Драган Станоевич.

Страны Балтии создадут общую зону обороны на границе с РФ и Белоруссией

Министры обороны подписали вчера в Риге соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут на своих границах оборонную зону, состоящую из различных оборонных объектов, целью которых является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы.

Минобороны нагрянуло с проверкой на продуктовые склады для ВСУ

Причиной проверок послужили жалобы военных на качество питания. В ходе проверки оказалось, что продукты поставили несвоевременно, а их качество не отвечает нормам.

По всем зафиксированным нарушениям будут составлены соответствующие акты. За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компании, несвоевременно поставившей продукцию. Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания, компания также должна возместить средства.

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП

Известно, что 19 января в Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса на украинской регистрации. В автобусе ехали 26 граждан Украины.

Как отмечают в МИД, в результате ДТП двое украинцев получили незначительные травмы. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

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