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Україна шукає посередництво, щоб звільнити полонених захисників "Азовсталі", - Зеленський

Київ, П'ятниця 19 січня 2024 19:47
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Україна шукає посередництво, щоб звільнити полонених захисників "Азовсталі", - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з Росією. Зокрема, це стосується звільнення захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 19 січня, провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахаяном.

Особливий акцент приділили подяці України за посередництво ОАЕ у звільненні полонених воїнів.

"Така наша робота жодного дня не переривається - ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективне посередництво. І це стосується всіх наших полонених - і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших наших українських військових, захисників", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що процес дуже складний та чутливий. Але завдання для України залишається незмінним: треба звільнити всіх наших людей з російського полону.

Останній обмін полоненими

Нагадаємо, цього місяця Україна провела найбільший обмін полоненими з Росією з початку повномасштабної війни. Усього вдалося повернути додому 230 українських воїнів.

Серед них були й захисники "Азовсталі", котрі обороняли Маріуполь від російських окупантів на початку вторгнення.

При цьому серед усіх військових, яких звільнили з полону, не було солдатів "Азова", які також боронили Маріуполь. Їх утримують у полоні ще з травня 2022 року.

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