Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом - операція ГУР, - джерела

Українські безпілотники атакували нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод. Обидві атаки є успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.

Нафтобаза у Брянській області

Так, сьогодні місцеві Telegram-канали поширили кадри пожежі на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах - це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.

Зауважмо, що атаку на нафтобазу підтвердив і губернатор регіону Олександр Богомаз. Але, за його версією, російські військові "змогли придушити дрон засобами радіоелектронної боротьби", однак при знищенні дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу. В результаті загорілися резервуари з пальним. Традиційно, у росіян "без постраждалих".

Як видно з та відео, пожежа на нафтобазі, яка належить "Роснафті", значна, з місця підіймається величезний стовп чорного диму.

Тамбовський пороховий завод

Крім того, сьогодні росіяни почали жалітися й на атаку на Тамбовський пороховий завод, що розташований у російському місті Котовську, і де виготовляють порох для зброї та боєприпасів.

Джерела РБК-Україна також підтвердили, що за цією атакою також стоїть ГУР.

Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що дрон нібито "звалився" на територію порохового заводу, зокрема на майданчик біля цеху зі змішування порохів.

Зауважмо, що Тамбовський пороховий завод є одним із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, за даними прокремлівських ЗМІ, підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації "Ростех".

Нагадаємо, що вчора, за даними джерел РБК-Україна в спецслужбах, ГУР вдалося атакувати нафтобазу у Санкт-Петербурзі.

На додаток, під час нальоту БПЛА на Росію один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про його палац на Валдаї.

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