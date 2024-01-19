Втрати росіян під Авдіївкою значно зросли за останні тижні, - Буданов

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі Financial Times заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Буданов прокоментував інформацію американської розвідки про втрати РФ, яку оприлюднили у середині грудня минулого року. У США стверджували, що з початку штурмів у районі Авдіївки у жовтні росіяни втратили на цьому напрямі понад 13 тисяч людей, а також понад 220 бойових машин.

Начальник ГУР, реагуючи на таку інформацію, зазначив, що останніми тижнями ці цифри значно зросли. При цьому більш детальну статистику він не розкрив.

Неназваний західний чиновник у коментарі FT припустив, що у листопаді 2023 року росіяни втрачали в середньому тисячу солдатів пораненими та загиблими щодня.

Він також уточнив, що Україна займала "сильну оборонну позицію" довкола Авдіївки.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти з початку жовтня посилили наступ у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити, а потім взяти під свій контроль місто.

При цьому бійці ЗСУ тримають оборону. Вони завдають окупантам дуже великих втрат у живій силі та техніці.

Варто зауважити, що сьогодні, 19 січня, речник Таврійського напрямку Олександр Штупун розкрив тактику росіян у районі Авдіївки.