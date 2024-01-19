США сьогодні тричі вдарили по об'єктах хуситів у Ємені, - Білий дім

Сполучені Штати Америки сьогодні, 19 січня, завдали трьох нових ударів по протикорабельних ракетах хуситів у Ємені. Такі заходи необхідні для самозахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джона Кірбі.

"Сьогодні вранці американські сили завдали трьох успішних ударів з метою самооборони по цілях хуситів у Ємені", - розповів Кірбі.

За його словами, за останній тиждень США здійснили всього чотири таких удари по ракетних установках хуситів, які розгортають для атаки.

Кірбі зазначив, що ціллю трьох сьогоднішніх ударів стали протикорабельні ракети бойовиків.

Координатор Ради національної безпеки пояснив, що такі дії застосовують з метою самозахисту. Удари допомагають зробити безпечними міжнародні води.

Атаки хуситів

Нагадаємо, у листопаді минулого року єменські хусити почали атакувати судна біля узбережжя Ємену. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Такі дії хуситів почали впливати на світову торгівлю, оскільки повз узбережжя Ємену проходить важливий торговий шлях.

Британія та США у відповідь ударили ракетами по об'єктах хуситів у Ємені. Країни також наголосили, що якщо бойовики продовжать атаки, то удари продовжаться.