ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США сьогодні тричі вдарили по об'єктах хуситів у Ємені, - Білий дім

Вашингтон, П'ятниця 19 січня 2024 22:02
UA EN RU
США сьогодні тричі вдарили по об'єктах хуситів у Ємені, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 19 січня, завдали трьох нових ударів по протикорабельних ракетах хуситів у Ємені. Такі заходи необхідні для самозахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джона Кірбі.

"Сьогодні вранці американські сили завдали трьох успішних ударів з метою самооборони по цілях хуситів у Ємені", - розповів Кірбі.

За його словами, за останній тиждень США здійснили всього чотири таких удари по ракетних установках хуситів, які розгортають для атаки.

Кірбі зазначив, що ціллю трьох сьогоднішніх ударів стали протикорабельні ракети бойовиків.

Координатор Ради національної безпеки пояснив, що такі дії застосовують з метою самозахисту. Удари допомагають зробити безпечними міжнародні води.

Атаки хуситів

Нагадаємо, у листопаді минулого року єменські хусити почали атакувати судна біля узбережжя Ємену. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Такі дії хуситів почали впливати на світову торгівлю, оскільки повз узбережжя Ємену проходить важливий торговий шлях.

Британія та США у відповідь ударили ракетами по об'єктах хуситів у Ємені. Країни також наголосили, що якщо бойовики продовжать атаки, то удари продовжаться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Йемен ракетный удар
NEWS
Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"
Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ