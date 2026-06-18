ua en ru
Чт, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Москва з самого ранку під ударом дронів: горить НПЗ, у місті стовпи диму

06:13 18.06.2026 Чт
2 хв
Що відомо про атаку на Москву?
aimg Едуард Ткач
Москва з самого ранку під ударом дронів: горить НПЗ, у місті стовпи диму Фото: мер Москви підтвердив атаку на НПЗ (t.me/mchs_official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вранці у четвер, 18 червня, невідомі дрони масово атакують Москву. Росіяни скаржаться на прольоти дронів, звуки вибухів та пожежу на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Починаючи з 4-ї ранку в різних пабліках почали поширюватися кадри, на яких видно проліт дронів над Москвою та Підмосков’ям.

Буквально через 40 хвилин після цього мер Москви Сергій Собянін почав звітувати про нібито збиття дронів, які летять на столицю РФ. Станом на 05:43 таких безпілотників налічувалося вже 33 одиниці.

Читайте також: Українські удари на великі відстані ставлять ППО Росії в глухий кут, - CBS News

Паралельно і щонайменше аж до 6-ї ранку в мережі з’являлися все нові й нові кадри з дронами. Крім того, на околицях Москви та не тільки було зафіксовано стовпи диму та пожежі.

Як стверджують OSINT-пабліки, один із ударів був завданий по НПЗ у Капотні (район на околиці Москви). Після удару в районі об’єкта спалахнула велика пожежа, горять щонайменше два резервуари.

Також у мережі з’явилися кадри, на яких було видно, що в місті пошкоджені деякі будівлі.

Мер Собянін повідомив, що на території ТЦ "Садовод" зафіксовано падіння уламків дронів та незначні пошкодження однієї з будівель. При цьому про атаку на НПЗ він мовчить.

Оновлено о 06:17

Собянін офіційно визнав, що в Москві атаковано НПЗ.

"Сили ППО продовжують відбивати масову атаку. Кільком безпілотникам вдалося дістатися до МНПЗ. Вживаються заходи для ліквідації наслідків", - написав він.

Атака на НПЗ у Москві

Нагадаємо, 16 червня в Генштабі ЗСУ заявили, що вночі українські дрони атакували Московський НПЗ, внаслідок чого там виникла пожежа. За попередніми даними, було пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.

Трохи пізніше агентство Reuters повідомило, що український удар по нафтопереробному заводу в Москві призвів до того, що підприємство зупинило свою роботу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва НПЗ Пожежа
Новини
Трамп підтвердив, що підписав угоду з Іраном
Трамп підтвердив, що підписав угоду з Іраном
Аналітика
Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Боротьба за інклюзію чи битва амбіцій? Що стоїть за конфліктом керівників НБУ та "Укрпошти"