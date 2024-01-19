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Міноборони нагрянуло з перевіркою на продуктові склади для ЗСУ: з'ясувалась цікава деталь

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 15:28
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Міноборони нагрянуло з перевіркою на продуктові склади для ЗСУ: з'ясувалась цікава деталь Фото: Міноборони нагрянуло з перевіркою на продуктові склади для ЗСУ (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Представники Міноборони влаштували раптову перевірку продуктових складів для ЗСУ. Приводом стали скарги військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Заступник міністра оборони полковник Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на сході країни", - йдеться в повідомленні.

Причина перевірок

Причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

"Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим "візитом" в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні", - сказав Половенко.

Цікава деталь

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. Відомо, що компанія-постачальник стала переможцем у 10 лотах на харчування і зараз забезпечити постачанням продуктів по всім ним виявилось складним питання.

"Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла у 10 лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням", - додав заступник Міністра оборони.

Можуть замінити постачальника

Відповідно до умов договору Міністерство оборони може у такому випадку замінити постачальника.

"Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання - безперервним", - підсумував Віталій Половенко.

За всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти.

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ВСУ Міністерство оборони України
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