ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд заарештував Мазепу з можливістю застави

Київ, П'ятниця 19 січня 2024 21:19
UA EN RU
Суд заарештував Мазепу з можливістю застави Фото: український бізнесмен Ігор Мазепа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вирішили помістити під арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого. Також йому передбачили можливість внесення застави у розмірі 349 мільйонів гривень.

Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень.

Справа Мазепи

Нагадаємо, ще вчора, 18 січня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу.

Пізніше в компанії Concorde Capital уточнили, що бізнесмен хотів виїхати з країни для того, щоб потрапити на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Паралельно із затриманням співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в офісі Concorde Capital.

Як з'ясувалося пізніше, Мазепу підозрюють у організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру.

Одного зі співробітників Держгеокадастру заарештували ще минулого місяця, повідомили джерела РБК-Україна.

Також сьогодні, 19 січня, заарештували ще двох фігурантів справи. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Мазепа Суд Запобіжний захід
NEWS
Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"
Російський максимум. На скільки Путін може збільшити армію та чи є "больовий поріг"
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ