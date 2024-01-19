Суд заарештував Мазепу з можливістю застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вирішили помістити під арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання .

Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого. Також йому передбачили можливість внесення застави у розмірі 349 мільйонів гривень.

Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень.

Справа Мазепи

Нагадаємо, ще вчора, 18 січня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу.

Пізніше в компанії Concorde Capital уточнили, що бізнесмен хотів виїхати з країни для того, щоб потрапити на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Паралельно із затриманням співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в офісі Concorde Capital.

Як з'ясувалося пізніше, Мазепу підозрюють у організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру.

Одного зі співробітників Держгеокадастру заарештували ще минулого місяця, повідомили джерела РБК-Україна.

Також сьогодні, 19 січня, заарештували ще двох фігурантів справи. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.