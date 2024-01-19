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Ворог утримує на північному кордоні з Україною майже 22 тисячі військових, - Наєв

П'ятниця 19 січня 2024 12:33
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Ворог утримує на північному кордоні з Україною майже 22 тисячі військових, - Наєв Фото: Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Біля північного кордону з Україною Росія утримує близько 21,8 тисячі військовослужбовців. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

На території Росії

Ворог створив й утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб. Військові постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, а також активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

"Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння", - розповів Наєв.

На території Білорусі

"Своєю чергою з боку Республіки Білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил", - додав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України.

Військові та правоохоронні органи на постійній основі проводять заходи бойової підготовки, нарощують системи спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання вздовж кордону.

Допомога Білорусі Росії

В рамках так званої "Союзної держави" Білорусь продовжує надавати посильну допомогу Росії у війні проти нашої країни шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки.

"На підприємствах військово-промислового комплексу білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів, з подальшою їх передачею в інтересах Збройних сил Росії", - відзначив Наєв.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

У тому ж числі Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають вже з 29 квітня 2022 року.

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