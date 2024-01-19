Рух до Чернігова тимчасовим автомостом закриють до травня: схема нового проїзду

Рух тимчасовим автомобільним мостом до Чернігова трасою у напрямку Києва через річку Десна буде закритий відзавтра, 20 січня, і до 1 травня. Автомобілістам представили альтернативний маршрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про новий проїзд транспортом до Чернігова об'їздом у напрямку Києва та Ніжина.

Альтернативний маршрут руху пролягає:

по об'їзній Чернігова від Павлівки до села Ягідне,

далі автівки можуть рухатися в сторону Києва і зворотньо, та в сторону Ніжина відповідно.

Ось схема об'їзду:

Альтернативний маршрут (фото: t.me/miUkraune)

Нинішній тимчасовий автомобільний міст планують закрити для ремонтних робіт у суботу, 20 січня, о 12:00. Це триватиме до 1 травня.

Автомобільний міст Чернігова

Нагадаємо, міст через Десну був зруйнований внаслідок російських авіаударів у березні 2022 році. Влітку того ж року рух відновили завдяки понтонній переправі, а вже за рік, у 2023-му - автомобілі рухались тимчасовим мостом.

Одночасно капітально відновлюється основний міст. Ремонтні роботи планують завершити у 2024 році.