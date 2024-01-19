ЗСУ активно знищують бронетехніку РФ на Авдіївському напрямку: карти боїв ISW​​​​​​​

Українські війська ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку ворог активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, однак зазнає великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

18 січня російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські джерела заявляли, що позиційні бої тривали поблизу Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового, Макіївки, біля Тернів, Торського, Ямполівки, Діброви, Серебрянського лісу, Григорівки та Білогорівки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на Куп'янському напрямку на захопленні Синьківки.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що на Куп’янському та Лиманському напрямках російські війська завдали 54 удари з безпілотників, тоді як раніше наносили не більше 30 ударів з дронів за добу.

Бої у Донецькій області

Російські джерела, включно з Міністерством оборони, стверджували, що війська РФ нібито захопили Веселе (на північний схід від Бахмута), але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначного успіху в житловому районі на півночі Богданівки (на північний захід від Бахмута).

18 січня речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська продовжують активізувати зусилля на Бахмутському напрямку.

Блогер з РФ заявив, що російські війська намагаються взяти під контроль трасу О0506 Хромове - Часів Яр.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали в районі Григорівки, Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Командувач Таврійського угруповання військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський 18 січня заявив, що російські сили, ймовірно, на Авдіївському напрямку активно використовують бронетехніку для підтримки та розгортання пішої піхоти, і що ця тактика призвела до втрати російськими військами 41 бронетехніки, у тому числі 17 танків за останні три дні.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун зазначив, що російські сили зазвичай використовують один-два танки, кілька БТРів і МТ-ЛБ (бойові гусеничні броньовані машини) для транспортування піхоти перед швидким відходом, а українські сили завдають ударів по цій бронетехніці.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Степового, Новокалинового та Новобахмутівки; біля коксохімічного заводу та промислової зони на південному сході Авдіївки; біля Сіверного, Первомайського та Невельського.

18 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Бої точилися поблизу Мар’їнки, Георгіївки та Красногорівки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

18 січня тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької областей, зокрема на захід від Старомайорського та на південь від Урожайного, а також на північ від Новодонецького.

На заході Запорізької області також тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські та українські джерела заявили, що сутички були поблизу Роботиного, біля П'ятихаток, Новопрокопівки, Вербового.

18 січня українські та російські сили продовжили позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Дніпра. Геолокаційні кадри показують, що український удар HIMARS знищив російську систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Новій Каховці.