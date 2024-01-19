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У Росії запустили виробництво аналога іранського дрона Shahed, - ISW

П'ятниця 19 січня 2024 06:30
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У Росії запустили виробництво аналога іранського дрона Shahed, - ISW Фото: в Росії розробляють бюджетний аналог іранського дрона "Шахед" (Міноборони України)
Автор: Валерій Савицький

Російське конструкторське бюро "Стратім" запустило бюджетний аналог іранського безпілотника Shahed під назвою "Яструб" з дальністю польоту 350 кілометрів і бойовою частиною 800 кілограм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У конструкторському бюро "Стратім" зазначили, що російські війська будуть використовувати БпЛА "Ястреб" в якості приманки для відволікання українських систем ППО. Тобто, застосовувати тактику, яку російські війська застосовували раніше під час серії ударів по Україні.

Наразі тривають льотні випробування прототипу, і що в першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового, доопрацьованого продукту.

У звіті ISW також повідомляється, що 18 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав у Московській області Державне машинобудівне конструкторське бюро "Радуга" (ДержМКБ "Радуга"), дочірнє підприємство Корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ).

Раніше Шойгу дав підприємству завдання збільшити дальність польоту невстановленої зброї з 250 кілометрів до понад 300 кілометрів. Гендиректор КТРВ Борис Обносов повідомив, що підприємство вже випробувало зброю з дальністю польоту 310 кілометрів.

Обносов також зазначив, що ДержМКБ "Радуга" знизило вартість виробництва цієї зброї та збільшило її бойову частину з 450 до 800 кілограмів.

Генеральний директор ДержМКБ "Радуга" Сергій Богатіков заявив, що підприємство подвоїло штат співробітників, закупило нове випробувальне обладнання та інструменти, розширило виробничі площі, а також встановило 12-годинні зміни, що дозволило працювати цілодобово та збільшити обсяги виробництва.

Заяви Богатікова і деякі факти свідчать про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, ДержМКБ "Радуга" збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів.

Використання дронів у війні РФ проти України

Нагадаємо, в ніч на 18 січня агресор атакував територію України за допомогою 33 ударних безпілотників та двох ракет С-300. Сили ППО знищили 22 ворожих дрона.

Раніше ISW повідомляв, що безпілотники та артилерія ЗСУ ускладнює логістику росіянам у Донецькій області.

США звинуватили Іран у брехні через заперечення постачання "Шахедів" Росії.

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