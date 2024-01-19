Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
Атака на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом завдала шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, - це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників", - сказав він.
Юсов також прокоментував заяви росіян, що українські безпілотники можуть пролітати відстані до 900 кілометрів.
"Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України", - додав представник ГУР.
Що відомо
Нагадаємо, в ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах, це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.
Також сьогодні росЗМІ повідомили про атаку дронів на Тамбовський пороховий завод. Він розташований у російському місті Котовськ, там виготовляють порох для зброї та боєприпасів.
Джерела РБК-Україна також підтвердили, що за цією атакою також стоїть ГУР.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.