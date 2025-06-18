Атака на Київ й Одесу та новий пакет допомоги від Канади: новини за 17 червня

Атака на Україну

У ніч проти 17 червня Росія здійснила одну з найпотужніших атак на Україну з початку цього року. Під ударами опинились Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя та інші регіони.

За офіційною інформацією, Росія випустила щонайменше 440 дронів-камікадзе "Шахед", а також щонайменше 32 ракети, серед яких були ракети типу:

Х-101,

"Кинджал",

та балістичні "Іскандери".

Українська ППО, попри виснаження систем, змогла збити понад 428 цілей. Однак зокрема у Києві ворожі удари пошкодили понад два десятки об'єктів.

У Києві внаслідок ударів загинуло щонайменше 14 людей, ще понад 100 поранено. Також відомо про загибель громадянина США, який перебував у столиці під час обстрілу.

В США підтвердили смерть громадянина США та відреагували на сам удар з боку Російської Федерації.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

Також вранці вівторка російські війська завдали масованого удару по Одесі. Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. У кількох місцях спалахнули пожежі, а внаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще понад 20 - поранені.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку "черговим терактом Росії" і закликав міжнародну спільноту не ігнорувати масштаб злочину.

Пакет допомоги Україні від Канади

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні розповів, що його країна виділить новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 млрд доларів.

Частина цих коштів буде спрямована на внутрішнє оборонне виробництво України, а також до нього увійдуть безпілотники, вертольоти та боєприпаси.

Карні також зазначив, що Канада формуватиме всю військову допомогу відповідно до актуальних потреб українських воїнів.

Ситуація на Близькому сході

Командувач ВПС Ізраїлю Томер Бар розповів, що ізраїльська військова операція "Левовий народ" призвела до знищення понад 70 іранських батарей протиповітряної оборони. Це, за його словами, стало важливим етапом в даному конфлікті.

Тим часом американський президент Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, зазначивши, що той є, нібито, легкою мішенню.

Варто зауважити, що це не єдина його заява щодо Ірану протягом вчорашнього дня.

На фоні незрозумілої досі ситуації стосовно того, чи приєднаються Сполучені Штати до ударів Ізраїлю проти Ісламської Республіки, Трамп вчора заявив, що "ми" контролюємо небо над Іраном.

Проте у своїй заяві він так і не пояснив, хто саме криється під словом "ми".

А тим часом Axios повідомив, що у вівторок американський президент скликав свою команду з національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна писало, хто наразі перемагає у цій війні і яку роль в цьому всьому відіграє Трамп.

Атака дронів на Росію

В ніч на 17 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що система протиповітряної оборони нібито відбила атаку двох безпілотних літальних апаратів ЗС України, які летіли на Москву.

А вже за кілька годин стало відомо, що тієї ж ночі Тамбовська область в Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Ймовірною метою удару став завод "Прогрес" у Мічуринську.

Засновник Spotify вклав гроші в дрони Україні?

Вчора стало відомо, що засновник Spotify Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing.

Як повідомляється, компанія, зокрема, постачає ударні дрони Україні.

Вони вже вкладали гроші в Helsing у 2021 році - ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А тепер, за словами Ека, фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

В Україні з'явиться Military ID

Вчора, 17 червня, Верховна Рада прийняла закон №12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку.

Згідно зі змінами, дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів.

Таким чином, військовозобов’язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні, а далі набір даних про стан його здоров’я для цілей визначення придатності до військової служби буде автоматично направлятися з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" через обмін з електронною системою ВЛК.

Надвечір міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку.

А також повідомив, що в Україні з'явиться Military ID та розповів деталі.