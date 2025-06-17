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Масована атака дронів на Одесу: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки

Вівторок 17 червня 2025 05:42
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Масована атака дронів на Одесу: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки Ілюстративне фото: росіяни атакували Одесу дронами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти 17 червня рано вранці вдарили по Одесі "Шахедами". У результаті цього є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

За його словами, атака дронів на Одесу була масованою.

Унаслідок ворожого удару в місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Ідеться про житлові будинки, інклюзивний центр і дошкільний заклад, гаражі й не тільки.

"Є постраждалі. Інформація про їхню кількість уточнюється", - додав Кіпер.

Оновлено 06:17

Кіпер уточнив, що відомо про щонайменше п'ятьох поранених через російську атаку. Серед них є дитина.

Атака на Одесу

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав, що росіяни запустили по Одесі ударні дрони.

При цьому моніторингові канали повідомляли, що в бік Одеси летять близько 20 безпілотників.

До слова, цієї ночі росіяни також атакували Київ дронами та ракетами. Унаслідок ворожого удару постраждала велика кількість мирних жителів.

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Російська Федерація Одеса Війна в Україні Атака дронів
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