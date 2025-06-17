Трамп: ми контролюємо небо над Іраном
Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо контролю неба над Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
На фоні незрозумілої досі ситуації стосовно того, чи приєднаються Сполучені Штати до ударів Ізраїлю проти Ісламської Республіки, Трамп заявив, що "ми" контролюємо небо над Іраном.
"Тепер ми маємо повний і абсолютний контроль над небом над Іраном", - написав Трамп на Truth Social,
Він також схвалив використання зброї американського виробництва, хоча й не згадав прямо Ізраїль.
"Ніхто не робить це краще, ніж старі добрі США", - зауважив президент.
Зауважимо, що раніше сьогодні Axios повідомив, що американський президент скликав свою команду з національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.
Участь США у конфлікті на Близькому Сході
Зауважимо, що з вечора п'ятниці Ізраїль завдає ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо. Дані дії були частиною операції "Левиний народ" і, як відомо, даний удар готувався вісім місяців.
А Тегеран у відповідь обстрілює територію Ізраїлю своїми балістичними ракетами та БПЛА.
Нагадаємо, що 15 червня Трамп заявив, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
До цього ж державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану., а також зауважив, що Вашингтон не надавав жодної допомоги Єрусалиму.
Проте, на думку політтехнолога Тараса Загороднього, який поговорив з РБК-Україна, твердження про пасивність США є хибними.
До прикладу він згадав факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів, що, на його думку, свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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