Трамп: ми контролюємо небо над Іраном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

На фоні незрозумілої досі ситуації стосовно того, чи приєднаються Сполучені Штати до ударів Ізраїлю проти Ісламської Республіки, Трамп заявив, що "ми" контролюємо небо над Іраном.

"Тепер ми маємо повний і абсолютний контроль над небом над Іраном", - написав Трамп на Truth Social,

Він також схвалив використання зброї американського виробництва, хоча й не згадав прямо Ізраїль.