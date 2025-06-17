Засновник Spotify вклав 600 млн євро в компанію, яка постачає дрони Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як повідомляє видання, 600 млн євро у Helsing інвестувала компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком і співзасновником Spotify Шакілом Ханом.

Вони вже вкладали гроші в Helsing у 2021 році - ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Ека, тепер фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

Компанія Helsing, заснована у 2021 році, зосередилася на створенні програмного забезпечення зі штучним інтелектом для оборонної сфери, а згодом перейшла до виробництва власних безпілотників, літаків і підводних човнів.

Її дрони збирають на півдні Німеччини й вже постачають для потреб України. Також компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції.

Інвесторами Helsing також є шведська оборонна компанія Saab, венчурні фонди Accel, Lightspeed Ventures, Plural і General Catalyst. Загальна сума залучених інвестицій становить 1,37 млрд євро.

Згідно з оцінками експертів, компанія входить до п’ятірки найдорожчих приватних технологічних компаній Європи.