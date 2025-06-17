ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Історична місія. Ізраїль знищив 70 батарей ППО в Ірані, - командувач

Ізраїль, Вівторок 17 червня 2025 22:17
UA EN RU
Історична місія. Ізраїль знищив 70 батарей ППО в Ірані, - командувач Фото: Ізраїль знищив 70 батарей ППО в Ірані (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїльська військова операція "Левовий народ" призвела до знищення понад 70 іранських батарей протиповітряної оборони. Це стало важливим етапом в конфлікті.

Про це заявив командувач ВПС Ізраїлю Томер Бар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

З початком операції "Левовий народ" десятки винищувачів ВПС Ізраїлю, керовані Управлінням розвідки, завдали удару по низці ракетних установок і сучасних радіолокаційних станцій по всій території Ірану, які були призначені для запобігання ударам ЦАХАЛу.

"Це історична місія, яка може змінити весь хід цієї операції", - наголосив командувач ВПС Ізраїлю.

Повідомляється, що іранська система протиповітряної оборони оснащена сучасним обладнанням, була розгорнута по всій території країни та прихована в цивільній інфраструктурі.

"Мета цієї системи - збивати літаки ВПС Ізраїлю і перешкоджати їхнім операціям", - зауважив Бар.

Протягом останніх днів ізраїльські винищувачі здійснили приблизно п'ять хвиль ударів, спрямованих на ослаблення можливостей протиповітряної оборони Ірану та встановлення повітряної переваги ВПС Ізраїлю. Це відкрило шлях до Тегерана та додаткових цілей у глибині Ірану.

"Водночас дистанційно керовані літаки виявляють і нейтралізують пускові установки та радари на землі. Наразі ВПС Ізраїлю знищили понад 70 іранських батарей протиповітряної оборони", - додали в ЦАХАЛ.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала перших ударів по іранських військових і ядерних об’єктах.

Серед уражених цілей був і ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що рішення щодо цієї операції було ухвалене ще у листопаді 2024 року, однак його реалізацію відклали через політичну ситуацію, отже, як виявилось, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців.

Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

Іран тим часом почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, відомо, що внаслідок перших обстрілів Ізраїля загинуло 12 осіб, і ще 385 було госпіталізовано з травмами.

Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна писало, хто наразі перемагає у цій війні і яку роль в цьому всьому відіграє американський президент Дональд Трамп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
Новини
Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви
Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді