"Легка мішень": Трамп вибухнув погрозами до верховного лідера Ірану
Американський президент Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, зазначивши, що той є, нібито, легкою мішенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Social.
Лідер США у своєму пості зауважив, що "ми" точно знаємо, де ховається так званий "верховний лідер".
"Він є легкою мішенню, але там він у безпеці. Ми не збираємося його усувати (вбивати!), принаймні поки що", - наголосив він.
Водночас Трамп зауважив, що не хоче, щоб ракети влучали в цивільних осіб або американських солдатів.
"Наше терпіння вичерпується. Дякуємо за увагу до цього питання!", - завершив він свій пост.
Незабаром після цього він опублікував наступний допис, в якому просто було написано: "БЕЗУМОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ!".
Трамп та конфлікті на Близькому Сході
Зауважимо, що на фоні незрозумілої досі ситуації стосовно того, чи приєднаються Сполучені Штати до ударів Ізраїлю проти Ісламської Республіки, Трамп сьогодні заявив, що "ми" контролюємо небо над Іраном.
Проте у своїй заяві він так і не пояснив, хто саме криється під словом "ми".
Варто зауважити, що вперше про те, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном, Трамп заявив за два дні після загострення військового конфлікту на Близькому Сході, а саме 15 червня.
До цього ж державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану., а також зауважив, що Вашингтон не надавав жодної допомоги Єрусалиму.
Раніше сьогодні Axios також повідомив, що американський президент скликав свою команду з національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.
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