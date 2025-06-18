Атака на Киев и Одессу и новый пакет помощи от Канады: новости за 17 июня

Атака на Украину

В ночь на 17 июня Россия осуществила одну из самых мощных атак на Украину с начала этого года. Под ударами оказались Киев, Одесса, Николаев, Запорожье и другие регионы.

По официальной информации, Россия выпустила не менее 440 дронов-камикадзе "Шахед", а также не менее 32 ракеты, среди которых были ракеты типа:

Х-101,

"Кинжал",

и баллистические "Искандеры".

Украинская ПВО, несмотря на истощение систем, смогла сбить более 428 целей. Однако в частности в Киеве вражеские удары повредили более двух десятков объектов.

В Киеве в результате ударов погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 100 ранены. Также известно о гибели гражданина США, который находился в столице во время обстрела.

В США подтвердили смерть гражданина США и отреагировали на сам удар со стороны Российской Федерации.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

Также утром вторника российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура. В нескольких местах вспыхнули пожары, а в результате обстрела погибли два человека, еще более 20 - ранены.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "очередным терактом России" и призвал международное сообщество не игнорировать масштаб преступления.

Пакет помощи Украине от Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни рассказал, что его страна выделит новый пакет военной помощи Украине на более чем 2 млрд долларов.

Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины, а также в него войдут беспилотники, вертолеты и боеприпасы.

Карни также отметил, что Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями украинских воинов.

Ситуация на Ближнем востоке

Командующий ВВС Израиля Томер Бар рассказал, что израильская военная операция "Львиный народ" привела к уничтожению более 70 иранских батарей противовоздушной обороны. Это, по его словам, стало важным этапом в данном конфликте.

Тем временем американский президент Дональд Трамп пригрозил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, отметив, что тот является, якобы, легкой мишенью.

Стоит заметить, что это не единственное его заявление по Ирану в течение вчерашнего дня.

На фоне непонятной до сих пор ситуации относительно того, присоединятся ли Соединённые Штаты к ударам Израиля против Исламской Республики, Трамп вчера заявил, что "мы" контролируем небо над Ираном.

Однако в своем заявлении он так и не объяснил, кто именно кроется под словом "мы".

А тем временем Axios сообщил, что во вторник американский президент созвал свою команду по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина писало, кто сейчас побеждает в этой войне и какую роль в этом всем играет Трамп.

Атака дронов на Россию

В ночь на 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система противовоздушной обороны якобы отразила атаку двух беспилотных летательных аппаратов ВС Украины, которые летели на Москву.

А уже через несколько часов стало известно, что той же ночью Тамбовская область в России подверглась масштабной атаке беспилотников. Вероятной целью удара стал завод "Прогресс" в Мичуринске.

Основатель Spotify вложил деньги в дроны Украине?

Вчера стало известно, что основатель Spotify Даниэль Эк вложил 600 млн евро в немецкий оборонный стартап Helsing.

Как сообщается, компания, в частности, поставляет ударные дроны Украине.

Они уже вкладывали деньги в Helsing в 2021 году - еще до полномасштабного вторжения России в Украину. А теперь, по словам Эка, фонд "удваивает усилия" в сфере безопасности.

В Украине появится Military ID

Вчера, 17 июня, Верховная Рада приняла закон №12066 относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета.

Согласно изменениям, данные о состоянии здоровья для определения пригодности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений.

Таким образом, военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице, а дальше набор данных о состоянии его здоровья для целей определения годности к военной службе будет автоматически направляться из ЭСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" через обмен с электронной системой ВВК.

Вечером министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета.

А также сообщил, что в Украине появится Military ID и рассказал детали.