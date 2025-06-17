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В РФ заявили, що "відбили атаку" двох дронів на Москву

Росія, Вівторок 17 червня 2025 04:05
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В РФ заявили, що "відбили атаку" двох дронів на Москву Фото ілюстративне: атака БпЛА на Москву (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ЗСУ, ГУР та Служба безпеки України регулярно завдають ударів по цілях на території Росії. В ніч на 17 червня було атаковано Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна у Telegram-каналі.

Так, в Росії заявили, що система протиповітряної оборони відбила атаку двох безпілотних літальних апаратів ЗС України, які летіли на Москву.

"Військові відбили атаку двох українських безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", - написав мер.

Одразу після повідомлення мера Москви стало відомо, що у чотирьох столичних аеропортах "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" та "Шереметьєво" тимчасово обмежено прийом і випуск повітряних суден через загрозу безпілотників.

До слова, напередодні в Міноборони повідомляли, що за добу засоби ППО знищили 104 безпілотники типу літаків. У відомстві також додали, що було перехоплено шість американських керованих авіабомб JDAM.

Крім того, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що з початку спецоперації російські сили ППО знищили понад 80 тисяч повітряних цілей. Серед них близько 7,5 тисяч сучасних оперативно-тактичних і крилатих ракет, а також реактивних снарядів, переважна більшість яких - майже 100% - є західного виробництва.

Атаки дронів на Росію

Нагадаємо, що в ніч на 12 червня Сили оборони уразили в Московській області завод "Резонит", продукцію якого ворог використовує у власних ракетах й не тільки.

Завод розташований близько за 40 кілометрів від центру Москви.

Крім того, за даними Генерального штабу, вночі 11 червня було завдано удару по пороховому заводу в Тамбовській області.

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