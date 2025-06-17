Нічна атака на Україну: як на російський обстріл відреагували в США

В ніч на 17 червня російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. В США відреагували на обстріл з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Водночас Брюс відмовилась надати подальші подробиці з поваги до родини.

"Нам відомо про вчорашній напад на Київ, який призвів до численних жертв, зокрема трагічної смерті громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих", – сказала Брюс.

Водночас вона також підтвердила смерть громадянина США в Україні під час російського обстрілу Києва.

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати засуджують нічний напад на Київ

Атака на Україну 17 червня

У ніч проти 17 червня Росія здійснила одну з найпотужніших атак на Україну з початку 2025 року. Під ударами опинились Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя та інші регіони.

За офіційною інформацією, Росія випустила щонайменше 440 дронів-камікадзе "Шахед", а також щонайменше 32 ракети, серед яких були ракети типу Х-101, "Кинджал" та балістичні "Іскандери".

Українська ППО, попри виснаження систем, змогла збити понад 428 цілей. Однак зокрема у Києві ворожі удари пошкодили понад два десятки об'єктів. Зруйновані:

багатоповерхівки,

дитсадки,

навчальні заклади,

адмінбудівлі.

У Києві внаслідок ударів загинуло щонайменше 14 людей, ще понад 100 поранено. Також відомо про загибель громадянина США, який перебував у столиці під час обстрілу.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

Також сьогодні вранці російські війська завдали масованого удару по Одесі. Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Внаслідок обстрілу Одеси загинуло дві людини, ще понад 20 - поранені.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку "черговим терактом Росії" і закликав міжнародну спільноту не ігнорувати масштаб злочину.

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