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Трамп через Іран скликає Ситуаційну кімнату, - Axios

США, Вівторок 17 червня 2025 19:08
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Трамп через Іран скликає Ситуаційну кімнату, - Axios Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп скликав свою команду з національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Анонімні джерела розповіли, що сьогодні, 17 червня, американський президент зустрінеться зі своєю командою з національної безпеки щодо війни між Ізраїлем та Іраном у Ситуаційній кімнаті.

Участь США у конфлікті на Близькому Сході

Зауважимо, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострився в п'ятницю, 13 червня. Наразі ж обидві сторони активно здійснюють удари - Ізраїль проводить авіа- і ракетні атаки по воєнній інфраструктурі та ядерних об'єктах в Ірані, а Тегеран у відповідь обстрілює територію Ізраїлю своїми балістичними ракетами та БПЛА.

Нагадаємо, що 15 червня Трамп заявив, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

До цього ж державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також він додав, що Вашингтон не надавав жодної допомоги Єрусалиму.

Проте в коментарі РБК-Україна політтехнолог Тарас Загородній зазначив, що твердження про нібито пасивність США є хибними.

До прикладу він згадав факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів, що, на його думку, свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
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