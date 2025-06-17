Дрони атакували завод "Прогрес" у Росії: що відомо про нічні вибухи
Уночі 17 червня Тамбовська область в Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Ймовірною метою удару став завод "Прогрес" у Мічуринську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника громадської організації "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка в Telegram-каналі.
В ніч з 16 на 17 червня потужні вибухи пролунали в різних населених пунктах Росії, зокрема у Тамбові та Котовську. Ймовірною метою удару став завод "Прогрес", що спеціалізується на виробництві систем управління для авіації та ракетної техніки.
Хроніка вибухів
Вибухи в районі Котовська та на підльоті до Тамбова почали лунати після 1:40 ночі. Загалом було чути близько десяти вибухів, перед цим у нічному небі було чутно звук пролітань безпілотників.
Близько 02:00 атаки поширилися на інші населені пункти, серед яких Інжавіно, Мічурінськ, Кузьміно-Гата і Калаїси. Очевидці діляться в соцмережах, що бачили спалахи в небі.
ЗМІ також повідомляли про закриття аеропорту і рух численних ударних дронів.
Під прицілом завод "Прогрес": що відомо про підприємство
За даними з відкритих джерел, завод "Прогрес" є одним із п’яти найбільших підприємств Тамбовської області Росії.
Він розташований у Мічуринську та спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.
Крім того, дане підприємство виготовляє різноманітну електротехніку для цивільного використання, включно з обладнанням для газових та нафтопроводів.
Повторна атака на завод "Прогрес"
Завод "Прогрес" вже неодноразово ставав об’єктом атак безпілотників. Востаннє удар по підприємству було зафіксовано 6 червня, коли дрон влучив у виробничий цех. Цього разу підприємство також потрапило у зону ризику, адже воно є ключовим для виробництва складного військового обладнання.
Місцева влада поки що не коментує події.
Нагадаємо, в Росії заявили, що в ніч на 17 червня система протиповітряної оборони відбила атаку двох безпілотних літальних апаратів ЗС України, які летіли на Москву.
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